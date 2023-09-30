Медведєв погрожує захопити більше українських регіонів

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресор має намір захопити більше українських регіонів.

Джерело: Медведєв у Telegram з нагоди так званого "Дня возз'єднання нових регіонів із Росією"

Дослівно: "Спеціальна військова операція (війна проти України – ред.) триватиме до повного знищення нацистського київського режиму (як у Росії називають законно обрану українську владу – ред.) і звільнення від ворога споконвічно російських територій (визнаних усім світом територій України, "звільненням" яких Росія виправдовує війну проти України – ред.). Перемога буде за нами.

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А нових регіонів (окупованих – ред.) у складі Росії буде більше".

Що передувало: У серпні цього року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не претендує на інші території України, окрім чотирьох областей і Криму, які вона вже незаконно записала у свою конституцію.

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