Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев грозится захватить больше украинских регионов

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 14:57
Медведев грозится захватить больше украинских регионов
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессор намерена захватить больше украинских регионов.

Источник: Медведев в Telegram по случаю так называемого "Дня воссоединения новых регионов с Россией"

Дословно: "Специальная военная операция (война против Украины – ред.) будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима (как в России называют законно избранную украинскую власть – ред.) и освобождения от врага исконно русских территорий (признанных всем миром территорий Украины, "освобождением" которых Россия оправдывает войну против Украины – ред.). Победа будет за нами.

Реклама:

А новых регионов (оккупированных – ред.) в составе России будет больше".

Что предшествовало: В августе этого года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она уже незаконно записала в свою конституцию.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что отныне жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей - граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".
  • 28 сентября 2023 года Путин подписал закон об установлении памятной даты 30 сентября - "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.

Темы: МедведевРосcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД

На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США отметили фокус украинской власти на борьбе с коррупцией и призвали продолжать

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Все новости...
Медведев
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии
Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия
Последние новости
14:33
фотоГБР и СБУ задержали фейковых антикоррупционеров, которые "продавали" должность ректора
14:17
Чернобаевку обстреляли второй раз за сутки, есть погибший и раненый
14:09
МВФ отметил три достижения Украины по стабилизации экономики
13:56
Экс-мэра Одессы Костусева объявили в розыск
13:55
В "Дії" тестируют сервис купли-продажи автомобилей
13:52
Цены на АЗС растут 4-й месяц подряд: что происходит на рынке нефтепродуктов
13:49
Дания и Чехия сделают совместный транш военной помощи Украине, в том числе танки и БМП
13:43
колонкаНана Гонгадзе: Вероятность "Третьей мировой" удерживает Байдена от предоставления Украине ATACMS
13:41
В Харьковской области вражеский обстрел повредил газотранспортную инфраструктуру
13:32
Россияне хотели осуществить контролируемый выброс радиации на оккупированной ЗАЭС – Буданов
Все новости...
Реклама: