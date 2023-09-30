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Медведев грозится захватить больше украинских регионов

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 14:57
Медведев грозится захватить больше украинских регионов
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессор намерена захватить больше украинских регионов.

Источник: Медведев в Telegram по случаю так называемого "Дня воссоединения новых регионов с Россией"

Дословно: "Специальная военная операция (война против Украины – ред.) будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима (как в России называют законно избранную украинскую власть – ред.) и освобождения от врага исконно русских территорий (признанных всем миром территорий Украины, "освобождением" которых Россия оправдывает войну против Украины – ред.). Победа будет за нами.

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А новых регионов (оккупированных – ред.) в составе России будет больше".

Что предшествовало: В августе этого года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она уже незаконно записала в свою конституцию.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что отныне жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей - граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".
  • 28 сентября 2023 года Путин подписал закон об установлении памятной даты 30 сентября - "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.

Темы: МедведевРосcиявойнаоккупация
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