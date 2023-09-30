Медведев грозится захватить больше украинских регионов

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессор намерена захватить больше украинских регионов.

Источник: Медведев в Telegram по случаю так называемого "Дня воссоединения новых регионов с Россией"

Дословно: "Специальная военная операция (война против Украины – ред.) будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима (как в России называют законно избранную украинскую власть – ред.) и освобождения от врага исконно русских территорий (признанных всем миром территорий Украины, "освобождением" которых Россия оправдывает войну против Украины – ред.). Победа будет за нами.

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А новых регионов (оккупированных – ред.) в составе России будет больше".

Что предшествовало: В августе этого года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она уже незаконно записала в свою конституцию.

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