"Ми маємо фотодокази" – Кулеба про падіння "Шахедів" у Румунії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння дронів "Shahed" на території Румунії під час російської атаки в ніч із 3 на 4 вересня і вона готова ними поділитися.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Очільник МЗС заявив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.
Пряма мова: "Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало".
"Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".
Деталі: Кулеба зазначає, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії. Хоча тамтешнє Міноборони все заперечувало.
Пряма мова: "У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція".
Передісторія:
- У ніч з 3 на 4 вересня окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе "Шахед", 23 з них вдалося знищити, але є влучання в Одеській та Дніпропетровській областях.
- Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що "Шахеди", які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували в Румунії.
- Українські прикордонники бачили дві детонації російських дронів-камікадзе на території Румунії і поінформували суміжну сторону.
- У Міноборони Румунії "категорично заперечили" інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.