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"Ми маємо фотодокази" – Кулеба про падіння "Шахедів" у Румунії

"Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 17:02
Ми маємо фотодокази – Кулеба про падіння Шахедів у Румунії
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння дронів "Shahed" на території Румунії під час російської атаки в ніч із 3 на 4 вересня і вона готова ними поділитися.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Очільник МЗС заявив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

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Пряма мова: "Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало".

"Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Деталі: Кулеба зазначає, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії. Хоча тамтешнє Міноборони все заперечувало. 

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Пряма мова: "У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція".

Передісторія:

  • У ніч з 3 на 4 вересня окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе "Шахед", 23 з них вдалося знищити, але є влучання в Одеській та Дніпропетровській областях.
  • Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що "Шахеди", які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували в Румунії.
  • Українські прикордонники бачили дві детонації російських дронів-камікадзе на території Румунії і поінформували суміжну сторону. 
  • У Міноборони Румунії "категорично заперечили" інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.

Теми: РумуніяМЗСШахед
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