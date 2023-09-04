Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ми маємо фотодокази" – Кулеба про падіння "Шахедів" у Румунії

"Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 17:02
Ми маємо фотодокази – Кулеба про падіння Шахедів у Румунії
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння дронів "Shahed" на території Румунії під час російської атаки в ніч із 3 на 4 вересня і вона готова ними поділитися.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Очільник МЗС заявив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

Реклама:

Пряма мова: "Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало".

"Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Деталі: Кулеба зазначає, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії. Хоча тамтешнє Міноборони все заперечувало. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція".

Передісторія:

  • У ніч з 3 на 4 вересня окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе "Шахед", 23 з них вдалося знищити, але є влучання в Одеській та Дніпропетровській областях.
  • Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що "Шахеди", які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували в Румунії.
  • Українські прикордонники бачили дві детонації російських дронів-камікадзе на території Румунії і поінформували суміжну сторону. 
  • У Міноборони Румунії "категорично заперечили" інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.

Теми: РумуніяМЗСШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Румунія
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: