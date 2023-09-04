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Глава МЗС Румунії про падіння Shahed: Ризик інцидентів є, але поки цього не сталося

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 19:43

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що російські атаки по інфраструктурі на півдні України несуть ризики для її країни, але вона заперечує, що досі були якісь загрозливі інциденти.

Джерело:  Digi24, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Так Одобеску прокоментувала ситуацію, яка сталася в ніч на 4 вересня, коли уламки дронів Shahed, які запускала РФ, за словами української строни, впали на румунській території.

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Пряма мова: "Звичайно, існує ризик, тому що те, що там сталося, відбувається дуже близько до наших кордонів. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося".

Вона підкреслила, що своїми атаками Росія не дозволяє Україні експортувати своє зерно.

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Теми: РумуніяМЗС
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