Зараховували в ВНЗ і перевозили на квадроциклах − СБУ викрила ще 5 схем ухилення від призову

Служба безпеки повідомила, що викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку − діяли вони у різних областях.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Зокрема, на Тернопільщині затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам "відкосити" від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

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Свої послуги зловмисник оцінював від 2 тисяч доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області викрили двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану "зеленку" Карпатських лісів.

фото сбу

На Рівненщині силовики заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

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Формальним приводом зарубіжних "відряджень" було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

фото СБУ

У Закарпатській області затримали двох мешканців Ужгородського району, які за гроші "підказували" ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

У Миколаєві затримали і оголосили про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації.

фото СБУ

В СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності − зловмисникам загрожує до 9 років в’язниці.