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Картка Рабіновича з'явилася в розшукових обліках МВС

Валентина РоманенкоВівторок, 5 вересня 2023, 15:36
Картка Рабіновича з'явилася в розшукових обліках МВС
ВАДИМ РАБІНОВИЧ. ФОТО ОПЗЖ

Підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата від фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили в розшук.

Джерело: розшукові обліки на сайті Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Згідно з даними в обліках МВС, датою зникнення Рабіновича вважається 26 липня 2023 року, коли ДБР оголосило йому підозру.

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Статті звинувачення – ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

 

Що передувало: За клопотанням Державного бюро розслідувань суд 2 серпня обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу - заочний арешт.

Теми: Рабіновичрозшукдержзрада
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