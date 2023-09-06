Британський уряд заборонить "ПВК Вагнер" і конфіскує активи – міністерка

Уряд Великобританії заборонить "ПВК Вагнер", як терористичну організацію.

Джерело: BBC

Деталі: Членство в "ПВК Вагнер" або її підтримка буде незаконною у Великобританії.

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Проєкт наказу, який буде представлений у парламенті, дозволить класифікувати її активи як терористичну власність і конфіскувати їх.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман заявила, що "Вагнер" є "насильницькою і деструктивною організацією... військовим інструментом Росії Володимира Путіна".

Вона сказала, що діяльність "ПВК Вагнер" в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".

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Пряма мова Браверман: "Постійна дестабілізаційна діяльність "Вагнера" лише продовжує служити політичним цілям Кремля. Вони є терористами, це ясно і просто - і цей наказ про заборону чітко прописує це в британському законодавстві".

Передісторія:

У липні влада Великої Британії відклала внесення "ПВК Вагнер" до списку терористичних організацій після того, як її ватажок Євген Пригожин влаштував заколот у Росії, а Володимир Путін визнав держфінансування найманців.

В кінці серпня з джерел стало відомо, що Велика Британія впродовж декількох тижнів визнає російську групу найманців "Вагнера" терористичною організацією.