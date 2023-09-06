Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британський уряд заборонить "ПВК Вагнер" і конфіскує активи – міністерка

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 03:32
Британський уряд заборонить ПВК Вагнер і конфіскує активи – міністерка
Фото російських ЗМІ

Уряд Великобританії заборонить "ПВК Вагнер", як терористичну організацію.

Джерело: BBC 

Деталі: Членство в "ПВК Вагнер" або її підтримка буде незаконною у Великобританії.

Реклама:

Проєкт наказу, який буде представлений у парламенті, дозволить класифікувати її активи як терористичну власність і конфіскувати їх.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман заявила, що "Вагнер" є "насильницькою і деструктивною організацією... військовим інструментом Росії Володимира Путіна".

Вона сказала, що діяльність "ПВК Вагнер" в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Браверман: "Постійна дестабілізаційна діяльність "Вагнера" лише продовжує служити політичним цілям Кремля. Вони є терористами, це ясно і просто - і цей наказ про заборону чітко прописує це в британському законодавстві".

Передісторія: 

У липні влада Великої Британії відклала внесення "ПВК Вагнер" до списку терористичних організацій після того, як її ватажок Євген Пригожин влаштував заколот у Росії, а Володимир Путін визнав держфінансування найманців.

В кінці серпня з джерел стало відомо, що Велика Британія впродовж декількох тижнів визнає російську групу найманців "Вагнера" терористичною організацією.

Теми: Велика БританіяВагнертероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України

Суд ООН щодо геноциду: РФ не визнає заяви Путіна, зате каже про "нациста" Зеленського

Смерть Лагути: дружина заявляла про зникнення, а за 3 дні знайшли тіло

Київ починає юридичний процес проти країн ЄС – торгпред

Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова, їм знайдуть заміну

Росія вирішила брати участь у слуханнях щодо геноциду, які починаються в Гаазі

Усі новини...
Велика Британія
Актор Стівен Фрай поділився враженнями від 12 годин у Києві: Гумор і рішучість
ЗМІ: Воллес спровокував дипломатичний скандал із США через вертольоти
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Останні новини
14:45
Укрзалізниця продовжить ремонти на Прикарпатті: як зміняться маршрути поїздів
14:41
По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України
14:28
Галущенко: працюємо, щоб посунути Росію зі світового ринку урану
14:25
фото, доповненоЗ’явилися фото ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону"
14:24
Кандидатка на посаду міністерки культури Федів назвала імена ймовірних заступників
14:10
ЄС може потрапити в залежність від батарей з Китаю, як раніше від енергоносіїв з РФ – ЗМІ
14:09
Екскомандувач угруповання "Південь" розповів, як росіяни розміновували поля на початку війни
13:50
У Кремлі не знають, у якому стані Кадиров
13:46
У Грузії заявляють про підготовку "держперевороту" з українським слідом
13:45
В Японії кількість людей від 80 років вперше перевищила 10% населення
Усі новини...
Реклама: