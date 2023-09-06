Британское правительство запретит "ЧВК Вагнер" и конфискует активы – министр

Правительство Великобритании запретит "ЧВК Вагнер", как террористическую организацию.

Источник: BBC

Детали: Членство в "ЧВК Вагнер" или ее поддержка будет незаконной в Великобритании.

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Проект приказа, который будет представлен в парламенте, позволит классифицировать ее активы как террористическую собственность и конфисковать их.

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что "Вагнер" является "насильственной и деструктивной организацией... военным инструментом России Владимира Путина".

Она сказала, что деятельность "ЧВК Вагнер" в Украине и Африке является "угрозой глобальной безопасности".

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Прямая речь Браверман: "Постоянная дестабилизирующая деятельность "Вагнера" только продолжает служить политическим целям Кремля. Они являются террористами, это ясно и просто - и этот приказ о запрете четко прописывает это в британском законодательстве".

Предыстория:

В июле власти Великобритании отложили внесение "ЧВК Вагнер" в список террористических организаций после того, как ее главарь Евгений Пригожин устроил мятеж в России, а Владимир Путин признал госфинансирование наемников.

В конце августа из источников стало известно, что Великобритания в течение нескольких недель признает российскую группу наемников "Вагнера" террористической организацией.