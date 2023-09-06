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США объявят о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном уже в среду − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 19:52
США объявят о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном уже в среду − СМИ
Фото иллюстративное с ukrmilitary.com

6 сентября Соединенные Штаты должны объявить о передаче Украине бронебойных боеприпасов, которые содержат обедненный уран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что решение приняли после многомесячных дебатов по бронебойным снарядам, которые, как ожидается, будут иметь высокую эффективность против российских танков.

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Согласно публикации, 6 сентября США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который войдут упомянутые боеприпасы.

По словам чиновника Пентагона, знакомого с этими планами, США решили отправить боеприпасы, поскольку они считаются наиболее эффективным способом вооружения американских танков Abrams.

Первая партия из 10 танков Abrams прибудет в Украину в середине сентября, после того, как группа украинских солдат в прошлом месяце завершила программу подготовки по их использованию.

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что будущий пакет помощи, в который войдут бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов.
  • Хотя Британия сообщила об отправке боеприпасов с обедненным ураном в Украину ранее в этом году, это будет первая американская поставка боеприпасов и, вероятно, вызовет споры. Она следует за предыдущим решением администрации Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на беспокойство относительно опасности, которую такое оружие представляет для гражданского населения.
  • Использование боеприпасов с обедненным ураном является предметом ожесточенных дискуссий, а оппоненты, такие как Международная коалиция за запрет уранового оружия, заявляют об опасных рисках для здоровья от употребления или вдыхания пыли из обедненного урана, включая рак и врожденные дефекты.
  • Хотя обедненный уран является радиоактивным, он значительно менее радиоактивен, чем природный уран, хотя его частицы могут задерживаться на значительное время.
  • В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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