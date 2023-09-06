США объявят о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном уже в среду − СМИ

6 сентября Соединенные Штаты должны объявить о передаче Украине бронебойных боеприпасов, которые содержат обедненный уран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что решение приняли после многомесячных дебатов по бронебойным снарядам, которые, как ожидается, будут иметь высокую эффективность против российских танков.

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Согласно публикации, 6 сентября США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который войдут упомянутые боеприпасы.

По словам чиновника Пентагона, знакомого с этими планами, США решили отправить боеприпасы, поскольку они считаются наиболее эффективным способом вооружения американских танков Abrams.

Первая партия из 10 танков Abrams прибудет в Украину в середине сентября, после того, как группа украинских солдат в прошлом месяце завершила программу подготовки по их использованию.

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