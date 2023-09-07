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Зеленський: Представив міністра Умєрова, сильна й системна людина

Олена РощінаЧетвер, 7 вересня 2023, 22:41
Зеленський: Представив міністра Умєрова, сильна й системна людина
Володимир Зеленський, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 7 вересня офіційно представив Рустема Умєрова як нового міністра оборони і висловив переконання, що він може перезавантажити роботу Міністерства оборони.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 

Пряма мова: "Представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. 

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З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати.

Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно".

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Деталі: Президент додав, що 7 вересня привітав розвідників із Днем воєнної розвідки України. 

"Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України", – заявив він.

З міжнародних переговорів у четвер Зеленський мав розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Головною тематикою була безпека.

Також президент провів кілька важливих нарад щодо міжнародної роботи. 

Пряма мова: "За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію".

Деталі: Зеленський відзначив 12-ту бригаду нацгвардійців спеціального призначення, яка б’ється на сході, 3-тю й 15-ту бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках.

"Я дякую вам, воїни, за дуже-дуже результативне знищення окупантів!", – заявив президент. 

Теми: ЗеленськийУмєров РустемМіноборони
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