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Зеленський поговорив із Сунаком про експорт зерна і військові потреби України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 20:00

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Зеленського та речника британського уряду, якого цитує Sky News

Пряма мова Зеленського: "Чорноморський зерновий експорт. Україна успішно відкрила альтернативний шлях і потребує допомоги партнерів у посиленні ППО Одещини. Подякував Великій Британії за тверду підтримку, зокрема військову".

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Деталі: Речник британського уряду розповів, що під час розмови Сунак запевнив Зеленського, що Британія "стимулюватиме прогрес" з країнами G20 у подоланні чорноморської зернової блокади з боку Росії.

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"Президент Зеленський поінформував про контрнаступ України та поточні військові потреби, а прем'єр-міністр запевнив у непохитній підтримці Великої Британії та привітав прогрес Збройних сил України на полі бою", – сказав він.

Також під час розмови обговорювали вплив зернової блокади Чорного моря з боку РФ як на Україну, так і на постачання продовольства в усьому світі.

Напередодні Зеленський проводив зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Теми: ЗеленськийВелика БританіяСунакзерно
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