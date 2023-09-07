Зеленський поговорив із Сунаком про експорт зерна і військові потреби України

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Зеленського та речника британського уряду, якого цитує Sky News

Пряма мова Зеленського: "Чорноморський зерновий експорт. Україна успішно відкрила альтернативний шлях і потребує допомоги партнерів у посиленні ППО Одещини. Подякував Великій Британії за тверду підтримку, зокрема військову".

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I spoke with @RishiSunak.



We focused on the Black Sea grain exports. Ukraine has already successfully used an alternative route. We need partners to help us strengthen the air defense of the Odesa region.



I thanked the UK for its firm support, including crucial military aid. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2023

Деталі: Речник британського уряду розповів, що під час розмови Сунак запевнив Зеленського, що Британія "стимулюватиме прогрес" з країнами G20 у подоланні чорноморської зернової блокади з боку Росії.

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"Президент Зеленський поінформував про контрнаступ України та поточні військові потреби, а прем'єр-міністр запевнив у непохитній підтримці Великої Британії та привітав прогрес Збройних сил України на полі бою", – сказав він.

Також під час розмови обговорювали вплив зернової блокади Чорного моря з боку РФ як на Україну, так і на постачання продовольства в усьому світі.

Напередодні Зеленський проводив зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.