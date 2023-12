Зеленський поговорив із Сунаком про експорт зерна і військові потреби України

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Зеленського та речника британського уряду, якого цитує Sky News

Пряма мова Зеленського: "Чорноморський зерновий експорт. Україна успішно відкрила альтернативний шлях і потребує допомоги партнерів у посиленні ППО Одещини. Подякував Великій Британії за тверду підтримку, зокрема військову".

