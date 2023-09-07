Зеленський поговорив із Сунаком про експорт зерна і військові потреби України
Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Зеленського та речника британського уряду, якого цитує Sky News
Пряма мова Зеленського: "Чорноморський зерновий експорт. Україна успішно відкрила альтернативний шлях і потребує допомоги партнерів у посиленні ППО Одещини. Подякував Великій Британії за тверду підтримку, зокрема військову".
I spoke with @RishiSunak.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2023
We focused on the Black Sea grain exports. Ukraine has already successfully used an alternative route. We need partners to help us strengthen the air defense of the Odesa region.
I thanked the UK for its firm support, including crucial military aid.
Деталі: Речник британського уряду розповів, що під час розмови Сунак запевнив Зеленського, що Британія "стимулюватиме прогрес" з країнами G20 у подоланні чорноморської зернової блокади з боку Росії.
"Президент Зеленський поінформував про контрнаступ України та поточні військові потреби, а прем'єр-міністр запевнив у непохитній підтримці Великої Британії та привітав прогрес Збройних сил України на полі бою", – сказав він.
Також під час розмови обговорювали вплив зернової блокади Чорного моря з боку РФ як на Україну, так і на постачання продовольства в усьому світі.
Напередодні Зеленський проводив зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.