На Херсонщині підірвалися троє саперів

Троє саперів підірвалися на російській міні у Херсонській області, один з них − важкопоранений.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "На Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків. Це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області. 24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують".

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Деталі: Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення − їм надають медичну допомогу.