На Херсонщине подорвались трое саперов

Трое саперов подорвались на российской мине в Херсонской области, один из них − тяжело ранен.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "На Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников. Это саперы организации "The HALO Trust", занимающейся гуманитарным разминированием области. 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют".

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Детали: Еще двое мужчин, 32 и 31 года, получили осколочные ранения − им оказывают медицинскую помощь.