Новий випуск УП. Чат: Закриті декларації. Новий міністр оборони. Вплив Буданова і ГУР
П'ятниця, 8 вересня 2023, 15:32
Учасники нового випуску "УП.Чат" обговорили:
- чому Верховна Рада так і не змогла зробити публічним реєстр е-декларацій і чим це небезпечно?
- чи зможе новий міністр оборони Рустем Умєров бути ефективним на цій посаді, ніж Олексій Рєзніков?
- як змінилась українська розвідка під час повномашстабної війни і чи хоче голова ГУР Кирило Буданов бути політиком?
Деталі: У розмові в’язали участь журналісти "Української правди" Роман Романюк, Євген Будерацький, Софія Середа, а також заступник голови НАЗК Артем Ситник.
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