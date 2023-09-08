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Новий випуск УП. Чат: Закриті декларації. Новий міністр оборони. Вплив Буданова і ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 15:32
Новий випуск УП. Чат: Закриті декларації. Новий міністр оборони. Вплив Буданова і ГУР

Учасники нового випуску "УП.Чат" обговорили:

  • чому Верховна Рада так і не змогла зробити публічним реєстр е-декларацій і чим це небезпечно?
  • чи зможе новий міністр оборони Рустем Умєров бути ефективним на цій посаді, ніж Олексій Рєзніков? 
  • як змінилась українська розвідка під час повномашстабної війни і чи хоче голова ГУР Кирило Буданов бути політиком?  

Деталі: У розмові в’язали участь журналісти "Української правди" Роман Романюк, Євген Будерацький, Софія Середа, а також заступник голови НАЗК Артем Ситник. 

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Теми: деклараціїМіноборонирозвідкавійна
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