Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий випуск УП. Чат: Закриті декларації. Новий міністр оборони. Вплив Буданова і ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 15:32
Новий випуск УП. Чат: Закриті декларації. Новий міністр оборони. Вплив Буданова і ГУР

Учасники нового випуску "УП.Чат" обговорили:

  • чому Верховна Рада так і не змогла зробити публічним реєстр е-декларацій і чим це небезпечно?
  • чи зможе новий міністр оборони Рустем Умєров бути ефективним на цій посаді, ніж Олексій Рєзніков? 
  • як змінилась українська розвідка під час повномашстабної війни і чи хоче голова ГУР Кирило Буданов бути політиком?  

Деталі: У розмові в’язали участь журналісти "Української правди" Роман Романюк, Євген Будерацький, Софія Середа, а також заступник голови НАЗК Артем Ситник. 

Реклама:
Теми: деклараціїМіноборонирозвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
декларації
Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
Корнієнко: Активісти і наші партнери з G7 кажуть, що треба відкрити реєстр декларацій
Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: