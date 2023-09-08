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Новый выпуск УП. Чат: Закрытые декларации. Новый министр обороны. Влияние Буданова и ГУР

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 15:32
Новый выпуск УП. Чат: Закрытые декларации. Новый министр обороны. Влияние Буданова и ГУР

Участники нового выпуска "УП.Чат" обсудили:

  • почему Верховная Рада так и не смогла сделать публичным реестр е-деклараций и чем это опасно?
  • сможет ли новый министр обороны Рустем Умеров быть эффективным на этой должности, чем Алексей Резников?
  • как изменилась украинская разведка во время полномасштабной войны и хочет ли глава ГУР Кирилл Буданов быть политиком?

Детали: В разговоре приняли участие журналисты "Украинской правды" Роман Романюк, Евгений Будерацкий, София Середа, а также заместитель председателя НАПК Артем Сытник.

Темы: декларацииМинобороныразведкавойна
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