Норвегія виділить 240 млн євро на заходи для ППО України

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення 240 млн євро для України на заходи з протиповітряної оборони.

Джерело: МЗС Норвегії у соцмережі Х

Дослівно: "Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю".

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy