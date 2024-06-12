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Норвегія виділить 240 млн євро на заходи для ППО України

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 01:23
Норвегія виділить 240 млн євро на заходи для ППО України
Ілюстративне фото Getty Images

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення 240 млн євро для України на заходи з протиповітряної оборони.

Джерело: МЗС Норвегії у соцмережі Х

Дослівно: "Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю".

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  • Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
  • Норвегія – 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.

Що було раніше: Міністр оборони Німеччини Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня в землі Мекленбург-Передня Померанія повідомив, що Німеччина та союзники передадуть Україні ще 68 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Теми: ППОНорвегіяУкраїна
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