Норвегія виділить 240 млн євро на заходи для ППО України

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення 240 млн євро для України на заходи з протиповітряної оборони.

Джерело: МЗС Норвегії у соцмережі Х

Дослівно: "Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю".

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Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy — Norway MFA (@NorwayMFA) June 11, 2024

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ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Норвегія – 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.

Що було раніше: Міністр оборони Німеччини Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня в землі Мекленбург-Передня Померанія повідомив, що Німеччина та союзники передадуть Україні ще 68 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.