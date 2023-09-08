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Румунія і США залучать Україну до навчань у Чорному морі та дельті Дунаю

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 18:36
Румунія і США залучать Україну до навчань у Чорному морі та дельті Дунаю
Фото - Facebook ВМС України

Військово-морські сили Румунії та США з 11 по 15 вересня проведуть у Чорному морі і дельті Дунаю багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВМС Румунії

Деталі: У навчаннях також візьмуть участь військовослужбовці з Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України.

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Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства.

Від ВМС Румунії в навчаннях будуть задіяні морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери та інші плавзасоби, а також фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, морські піхотинці та штабні офіцери.

США в навчаннях візьмуть участь морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолази-сапери з катерами та спеціальною технікою, а від інших країн-учасниць – водолази, фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв і штабні офіцери.

ВІДЕО ДНЯ

Ситуація у Чорному морі та на Дунаї залишається напруженою через російські провокації. Війська РФ систематично обстрілюють українські порти на Дунаї та блокують судноплавство у Чорному морі.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу. 

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда",  Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Теми: РумуніяСШАУкраїна
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