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Румунські ЗМІ показали місце, де вочевидь впав російський "Шахед"

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 16:55
Румунські ЗМІ показали місце, де вочевидь впав російський Шахед
скриншот з відео телеканалу Digi24

Румунські журналісти відвідали місце ймовірного падіння російського дрона на березі Дунаю біля українського кордону і показали сліди потужного вибуху та фрагменти вуглецевого волокна і алюмінію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на репортаж телеканалу Digi24

Деталі: Відео зняли на території комуни Чаталкіой, що майже навпроти українського Ізмаїла. Дерева довкола поламані й частково обгорілі, зелена рослинність відсутня, як після сильного вибуху. Оглянувши місце, де раніше працювали слідчі, кореспондент знайшов нові фрагменти різного розміру, що, можливо, є уламками дрона.

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Нагадаємо, на кадрі, який під час атаки на дунайські порти зняли українські прикордонники і опублікувало МЗС України, видно сильний вибух на іншому березі Дунаю.

 
Facebook речника МЗС Олега Ніколенка

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

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Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу. 

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда",  Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Мер комуни Чаталкіой порушив питання про переселення мешканців румунського села Плауру, що навпроти Ізмаїла, якщо вони цього захочуть.  

Теми: РумуніяШахед
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