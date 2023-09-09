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Росіяни били по Сумщині, скидали міни: двоє поранених

Ольга Глущенко Субота, 9 вересня 2023, 03:58
Росіяни били по Сумщині, скидали міни: двоє поранених
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ НА СУМЩИНІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 61 вибух.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади.

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По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 8 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

По Великописарівській громаді з території РФ здійснено артилерійський обстріл, 5 вибухів. У результаті обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння. Також був 1 вибух БпЛА.

На Есманську громаду росіяни скинули 5 мін.

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По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 26 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів отримав тілесні ушкодження мирний житель. Також пошкоджено приміщення будинку культури.

У Білопільській громаді був обстріл зі ствольної артилерії, 3 вибухи. У результаті обстрілу поранено цивільну особу, яку госпіталізовано до медичного закладу. Також був 1 вибух з міномету.

Краснопільська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли, 8 вибухів, внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння.

По Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 8 вибухів.

Нагадаємо: Вранці 8 вересня російські окупанти завдали ударів по містах Суми і Запоріжжя, у результаті чого щонайменше 5 людей дістали поранення.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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