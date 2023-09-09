Україна почне переговори з Японією про "гарантії безпеки" – Зеленський

Зеленський і глава МЗС Японії у Києві 9 вересня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з міністром закордонних справ Японії розпочати підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій.

Джерело: звернення президента, сайт президента

Деталі: Зеленський повідомив, що у суботу провів зустріч із міністром закордонних справ Японії та представниками японського бізнесу.

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Пряма мова: "Дуже важливий безпековий результат сьогодні – домовилися розпочати підготовку двостороннього документа з Японією щодо безпекових гарантій.

Уже працюємо зі Сполученими Штатами, з Великою Британією, з Канадою. Тепер – із Японією".

Більше деталей: Як розповів президент, під час зустрічі йшлося про відновлення та розвиток України, а також про енергетику, транспорт, розмінування, соціальну сферу, створення нових робочих місць в Україні, телекомунікації, захист інформації, захист української інфраструктури, "зелену" енергетику, машинобудування, аграрний сектор.

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Він також зазначив, що цими днями відбувся візит спікера парламенту України Руслана Стефанчука в Японію, на саміт голів парламентів "сімки".

"Є сильна декларація саміту. Були важливі зустрічі. Чітка підтримка України й потужні сигнали про те, що вся українська територія має бути очищена від російських військ, і лише це відкриває дорогу до справедливого й надійного миру", – сказав президент.

Повідомляється, що голова МЗС Японії Йошімаса Хаяші під час зустрічі оголосив про готовність японської сторони розпочати найближчим часом переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Відбувся також обмін думками щодо практичної реалізації Української формули миру та долучення Японії до підготовки Глобального саміту миру.