Росіяни обстріляли Чернігівщину, тяжко поранили чоловіка
Субота, 9 вересня 2023, 20:23
Внаслідок обстрілу села Костобобрів на Чернігівщині у суботу тяжко поранено місцевого жителя.
Джерело: Чернігівська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, вранці 9 вересня ворожі війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ.
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У результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя, який доставлений до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Окрім того, пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого".