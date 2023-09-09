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Росіяни обстріляли Чернігівщину, тяжко поранили чоловіка

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 20:23
Росіяни обстріляли Чернігівщину, тяжко поранили чоловіка
наслідки обстрілу Чернігівщини 9 вересня, фото обласної прокуратури

Внаслідок обстрілу села Костобобрів на Чернігівщині у суботу тяжко поранено місцевого жителя.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура

наслідки обстрілу Чернігівщини 9 вересня, фото обласної прокуратури
наслідки обстрілу Чернігівщини 9 вересня, фото обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, вранці 9 вересня ворожі війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ.

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У результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя, який доставлений до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Окрім того, пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого".

Теми: Чернігівська областьвійна
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