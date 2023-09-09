Россияне обстреляли Черниговскую область, тяжело ранили мужчину
Суббота, 9 сентября 2023, 20:23
В результате обстрела села Костобобров на Черниговщине в субботу тяжело ранен местный житель.
Источник: Черниговская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, утром 9 сентября вражеские войска с применением артиллерийского вооружения осуществили обстрел села Костобобров Семеновской ОТГ.
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В результате обстрела тяжело ранен 68-летний местный житель, который доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Кроме того, повреждены хозяйственные постройки на территории хозяйства потерпевшего".