Міноборони Польщі закликає людей вступати до Сил територіальної оборони
Очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак закликає людей вступати до Сил територіальної оборони.
Джерело: Польське радіо
Деталі: Під час святкування Дня територіальної оборони у Ряшеві міністр підкреслив, що солдати територіальної оборони завжди готові до дій. Він запевнив у підтримці громадськості їхньої служби, зокрема, на кордоні.
Він закликав тих, хто ще не визначився зі своїм професійним майбутнім, піти добровольцем до Війська польського.
Під час церемонії міністр Маріуш Блащак подякував очільнику оборонного відомства Естонії, який був присутній у Ряшеві. Він нагадав, що у 2021 році Польщі на допомогу прийшли солдати з Естонії та Великої Британії. Тоді вони разом побудували перший паркан на кордоні з Білоруссю.
У Силах територіальної оборони служать 37 000 осіб.
Передісторія:
- 25 вересня Держдепартамент США оголосив про надання Польщі кредиту у розмірі два мільярди доларів, які призначені для модернізації обороноздатності країни.
- Також глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про затвердження рамкової угоди про постачання 486 ракетних пускових установок HIMARS в рамках програми HOMAR-A для польської армії.