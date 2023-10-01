Міноборони Польщі закликає людей вступати до Сил територіальної оборони

Очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак закликає людей вступати до Сил територіальної оборони.

Джерело: Польське радіо

Деталі: Під час святкування Дня територіальної оборони у Ряшеві міністр підкреслив, що солдати територіальної оборони завжди готові до дій. Він запевнив у підтримці громадськості їхньої служби, зокрема, на кордоні.

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Він закликав тих, хто ще не визначився зі своїм професійним майбутнім, піти добровольцем до Війська польського.

Під час церемонії міністр Маріуш Блащак подякував очільнику оборонного відомства Естонії, який був присутній у Ряшеві. Він нагадав, що у 2021 році Польщі на допомогу прийшли солдати з Естонії та Великої Британії. Тоді вони разом побудували перший паркан на кордоні з Білоруссю.

У Силах територіальної оборони служать 37 000 осіб.

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