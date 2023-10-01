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Міноборони Польщі закликає людей вступати до Сил територіальної оборони

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 03:50
Міноборони Польщі закликає людей вступати до Сил територіальної оборони
МАРІУШ БЛАЩАК, PAP/LESZEK SZYMAŃSKI

Очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак закликає людей вступати до Сил територіальної оборони. 

Джерело: Польське радіо

Деталі: Під час святкування Дня територіальної оборони у Ряшеві міністр підкреслив, що солдати територіальної оборони завжди готові до дій. Він запевнив у підтримці громадськості їхньої служби, зокрема, на кордоні.

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Він закликав тих, хто ще не визначився зі своїм професійним майбутнім, піти добровольцем до Війська польського.

Під час церемонії міністр Маріуш Блащак подякував очільнику оборонного відомства Естонії, який був присутній у Ряшеві. Він нагадав, що у 2021 році Польщі на допомогу прийшли солдати з Естонії та Великої Британії.  Тоді вони разом побудували перший паркан на кордоні з Білоруссю. 

У Силах територіальної оборони служать 37 000 осіб.

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Теми: Польща
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