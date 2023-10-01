Минобороны Польши призывает людей вступать в Силы территориальной обороны
Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак призывает людей вступать в Силы территориальной обороны.
Источник: Польское радио
Детали: Во время празднования Дня территориальной обороны в Жешуве министр подчеркнул, что солдаты территориальной обороны всегда готовы к действиям. Он заверил в поддержке общественности их службы, в частности, на границе.
Он призвал тех, кто еще не определился со своим профессиональным будущим, пойти добровольцем в Войско польское.
Во время церемонии министр Мариуш Блащак поблагодарил главу оборонного ведомства Эстонии, который присутствовал в Ряшеве. Он напомнил, что в 2021 году Польше на помощь пришли солдаты из Эстонии и Великобритании. Тогда они вместе построили первый забор на границе с Беларусью.
В Силах территориальной обороны служат 37 000 человек.
Предыстория:
- 25 сентября Госдепартамент США объявил о предоставлении Польше кредита в размере два миллиарда долларов, которые предназначены для модернизации обороноспособности страны.
- Также глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак объявил об утверждении рамочного соглашения о поставке 486 ракетных пусковых установок HIMARS в рамках программы HOMAR-A для польской армии.