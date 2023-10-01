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Минобороны Польши призывает людей вступать в Силы территориальной обороны

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 03:50
Минобороны Польши призывает людей вступать в Силы территориальной обороны
МАРИУШ БЛАЩАК, PAP/LESZEK SZYMAŃSKI

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак призывает людей вступать в Силы территориальной обороны. 

Источник: Польское радио

Детали: Во время празднования Дня территориальной обороны в Жешуве министр подчеркнул, что солдаты территориальной обороны всегда готовы к действиям. Он заверил в поддержке общественности их службы, в частности, на границе.

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Он призвал тех, кто еще не определился со своим профессиональным будущим, пойти добровольцем в Войско польское.

Во время церемонии министр Мариуш Блащак поблагодарил главу оборонного ведомства Эстонии, который присутствовал в Ряшеве. Он напомнил, что в 2021 году Польше на помощь пришли солдаты из Эстонии и Великобритании.  Тогда они вместе построили первый забор на границе с Беларусью. 

В Силах территориальной обороны служат 37 000 человек.

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Темы: Польша
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