Минобороны Польши призывает людей вступать в Силы территориальной обороны

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак призывает людей вступать в Силы территориальной обороны.

Источник: Польское радио

Детали: Во время празднования Дня территориальной обороны в Жешуве министр подчеркнул, что солдаты территориальной обороны всегда готовы к действиям. Он заверил в поддержке общественности их службы, в частности, на границе.

Реклама:

Он призвал тех, кто еще не определился со своим профессиональным будущим, пойти добровольцем в Войско польское.

Во время церемонии министр Мариуш Блащак поблагодарил главу оборонного ведомства Эстонии, который присутствовал в Ряшеве. Он напомнил, что в 2021 году Польше на помощь пришли солдаты из Эстонии и Великобритании. Тогда они вместе построили первый забор на границе с Беларусью.

В Силах территориальной обороны служат 37 000 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: