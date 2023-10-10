Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїльскі військові порадили палестинцям виїжджати з Сектора Гази

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 09:51
Ізраїльскі військові порадили палестинцям виїжджати з Сектора Гази
Ізраїль завдає ударів по Сектору Гази 9 жовтня. Фото: Getty Images

Ізраїльські військові порадили палестинцям, що живуть у секторі Гази, виїжджати до Єгипту на тлі триваючої війни з угрупуванням ХАМАС.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: З такою пропозицією виступив ізраїльський підполковник Річард Хехт. "Контрольно-пропускний пункт Рафах все ще відкритий. Всім, хто може виїхати, я б порадив виїхати", - сказав він у розмові з іноземними журналістами.

Реклама:

У секторі Гази проживає близько 2 мільйонів палестинців.

 
Вікіпедія

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Ізраїль
На території Ізраїлю виявили 1500 тіл терористів ХАМАС − ЗМІ
Білий дім: США не збираються вводити війська в Ізраїль
Білий дім хоче об’єднати в один пакет допомогу Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: