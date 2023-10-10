Ізраїльскі військові порадили палестинцям виїжджати з Сектора Гази

Ізраїльські військові порадили палестинцям, що живуть у секторі Гази, виїжджати до Єгипту на тлі триваючої війни з угрупуванням ХАМАС.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: З такою пропозицією виступив ізраїльський підполковник Річард Хехт. "Контрольно-пропускний пункт Рафах все ще відкритий. Всім, хто може виїхати, я б порадив виїхати", - сказав він у розмові з іноземними журналістами.

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У секторі Гази проживає близько 2 мільйонів палестинців.

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