Ізраїльскі військові порадили палестинцям виїжджати з Сектора Гази
Вівторок, 10 жовтня 2023, 09:51
Ізраїльські військові порадили палестинцям, що живуть у секторі Гази, виїжджати до Єгипту на тлі триваючої війни з угрупуванням ХАМАС.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: З такою пропозицією виступив ізраїльський підполковник Річард Хехт. "Контрольно-пропускний пункт Рафах все ще відкритий. Всім, хто може виїхати, я б порадив виїхати", - сказав він у розмові з іноземними журналістами.
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У секторі Гази проживає близько 2 мільйонів палестинців.
Передісторія:
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у секторі Гази.
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня наносила удари по сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
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