Израильские военные посоветовали палестинцам выезжать из Сектора Газа

Израильские военные посоветовали палестинцам, живущим в секторе Газа, выезжать в Египет на фоне продолжающейся войны с группировкой ХАМАС.

Источник: The Times of Israel

Детали: С таким предложением выступил израильский подполковник Ричард Хехт. "Контрольно-пропускной пункт Рафах все еще открыт. Всем, кто может уехать, я бы посоветовал уехать", - сказал он в разговоре с иностранными журналистами.

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В секторе Газа проживает около 2 миллионов палестинцев.

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Предыстория:

Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 10 октября нанесла удары по более 200 целям в секторе Газа.

7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары.

Авиация Израиля в ночь на 9 октября наносила удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков.

ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника.

После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.