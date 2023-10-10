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Израильские военные посоветовали палестинцам выезжать из Сектора Газа

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 09:51
Израильские военные посоветовали палестинцам выезжать из Сектора Газа
Израиль наносит удары по Сектору Газа 9 октября. Фото: Getty Images

Израильские военные посоветовали палестинцам, живущим в секторе Газа, выезжать в Египет на фоне продолжающейся войны с группировкой ХАМАС.

Источник: The Times of Israel

Детали: С таким предложением выступил израильский подполковник Ричард Хехт. "Контрольно-пропускной пункт Рафах все еще открыт. Всем, кто может уехать, я бы посоветовал уехать", - сказал он в разговоре с иностранными журналистами.

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В секторе Газа проживает около 2 миллионов палестинцев.

 
Википедия

Предыстория:

  • Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 10 октября нанесла удары по более 200 целям в секторе Газа.
  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары.
  • Авиация Израиля в ночь на 9 октября наносила удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков.
  • ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника.
  • После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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