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Зеленський: Росія - одна з країн, яка стоїть за ХАМАС

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 жовтня 2023, 17:00
Зеленський: Росія - одна з країн, яка стоїть за ХАМАС
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія є однією з тих країн, які стоять за ісламістським угрупованням ХАМАС.

Джерело: Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Бухаресті, повідомляє "Укрінформ".

Пряма мова Зеленського: "Хто стоїть за ХАМАСом? Я думаю, відповідь достатньо проста: той, хто їх підтримує. Ми можемо подивитися - підтримує публічно, підтримує зброєю, це ж не один день, це відбувається тривалий час.

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Думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти. А також у соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія - одна із тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками".

Нагадаємо: Перед цим Зеленський закликав НАТО об’єднатися задля боротьби з тероризмом і зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.

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Теми: ЗеленськийСектор ГазиІзраїльРосія
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