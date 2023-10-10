Зеленський: Росія - одна з країн, яка стоїть за ХАМАС
Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія є однією з тих країн, які стоять за ісламістським угрупованням ХАМАС.
Джерело: Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Бухаресті, повідомляє "Укрінформ".
Пряма мова Зеленського: "Хто стоїть за ХАМАСом? Я думаю, відповідь достатньо проста: той, хто їх підтримує. Ми можемо подивитися - підтримує публічно, підтримує зброєю, це ж не один день, це відбувається тривалий час.
Думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти. А також у соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія - одна із тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками".
Нагадаємо: Перед цим Зеленський закликав НАТО об’єднатися задля боротьби з тероризмом і зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.