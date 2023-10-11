Кількість жертв російського удару по селу Гроза зросла до 55
Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селі Гроза у Харківській області, завданого 5 жовтня, зросла до 55 і може збільшитися.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує прессекретаря облпрокуратури Харківської області Дмитра Чубенка
Пряма мова Чубенка: "За добу ще двох жінок встановлено серед загиблих, до цього їх вважали зниклими безвісти. Ідентифікація тіл загиблих триває.
Уже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими три людини, дітей серед них немає. Виходячи із заяв родичів про зниклих, кількість загиблих може ще збільшитися до 58".
Передісторія:
- 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі ГрозаКуп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
- Станом на ранок 6 жовтня відомо про 52 загиблих. 10 жовтня кількість жертв збільшилась до 53.
- Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.
- Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав мотивом удару по Грозі те, що там був похорон нібито "високопоставленого українського націоналіста".
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