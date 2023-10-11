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Кількість жертв російського удару по селу Гроза зросла до 55

"Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 11:24
Кількість жертв російського удару по селу Гроза зросла до 55
Фото: УП

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селі Гроза у Харківській області, завданого 5 жовтня, зросла до 55 і може збільшитися.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує прессекретаря облпрокуратури Харківської області Дмитра Чубенка

Пряма мова Чубенка: "За добу ще двох жінок встановлено серед загиблих, до цього їх вважали зниклими безвісти. Ідентифікація тіл загиблих триває.

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Уже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими три людини, дітей серед них немає. Виходячи із заяв родичів про зниклих, кількість загиблих може ще збільшитися до 58".

Передісторія:

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Теми: Росіявійна
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