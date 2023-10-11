Количество жертв российского удара по селу Гроза возросло до 55

Количество погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области, нанесенного 5 октября, возросло до 55 и может увеличиться.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует пресс-секретаря облпрокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко

Прямая речь Чубенко: "За сутки еще две женщины установлены среди погибших, до этого их считали пропавшими без вести. Идентификация тел погибших продолжается.

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Уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими три человека, детей среди них нет. Исходя из заявлений родственников о пропавших, количество погибших может еще увеличиться до 58".

Предыстория:

5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.

По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. 10 октября количество жертв увеличилось до 53.

Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, - однако там были только гражданские люди, отметили в прокуратуре Харьковской области.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста".

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