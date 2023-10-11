Количество жертв российского удара по селу Гроза возросло до 55
Количество погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области, нанесенного 5 октября, возросло до 55 и может увеличиться.
Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует пресс-секретаря облпрокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко
Прямая речь Чубенко: "За сутки еще две женщины установлены среди погибших, до этого их считали пропавшими без вести. Идентификация тел погибших продолжается.
Уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими три человека, детей среди них нет. Исходя из заявлений родственников о пропавших, количество погибших может еще увеличиться до 58".
Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
- По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. 10 октября количество жертв увеличилось до 53.
- Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, - однако там были только гражданские люди, отметили в прокуратуре Харьковской области.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста".
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