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Прем'єр-міністр Ізраїлю у зверненні до нації: "Це лише початок" 

"Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 02:37
Прем'єр-міністр Ізраїлю у зверненні до нації: Це лише початок 
Біньямін Нетаньяху, фото CNN

Після майже тижня смертоносних авіаударів по Сектору Гази прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав у п’ятницю: "Це лише початок".

Джерело: The Times of Israel 

Деталі: У короткій заяві до нації щодо війни з ХАМАС і для підвищення морального духу Нетаньяху сказав: "Сьогодні всі знають, що ми боремося за батьківщину, і ми боремося, як леви. Ми всі об’єднані".

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Він також наголосив, що Ізраїль отримує "величезну міжнародну підтримку".

Пряма мова: "Ми ніколи не забудемо тих звірств, які чинили наші вороги і ніколи не пробачимо. І ми ніколи не дозволимо світу чи будь-кому забути ці жорстокості, яких не чинили єврейському народу багато десятиліть.

Ми б’ємо по наших ворогах з безпрецедентною силою, але наголошую: це лише початок.

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Наші вороги тільки почали платити ціну. Не буду розповідати, що буде далі. Але я вам кажу, що це лише початок.

Ми знищимо ХАМАС і переможемо. Це займе час, але ми закінчимо цю війну сильнішими, ніж будь-коли".

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Теми: Ізраїль
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