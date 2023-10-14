Прем'єр-міністр Ізраїлю у зверненні до нації: "Це лише початок"
Після майже тижня смертоносних авіаударів по Сектору Гази прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав у п’ятницю: "Це лише початок".
Джерело: The Times of Israel
Деталі: У короткій заяві до нації щодо війни з ХАМАС і для підвищення морального духу Нетаньяху сказав: "Сьогодні всі знають, що ми боремося за батьківщину, і ми боремося, як леви. Ми всі об’єднані".
Він також наголосив, що Ізраїль отримує "величезну міжнародну підтримку".
Пряма мова: "Ми ніколи не забудемо тих звірств, які чинили наші вороги і ніколи не пробачимо. І ми ніколи не дозволимо світу чи будь-кому забути ці жорстокості, яких не чинили єврейському народу багато десятиліть.
Ми б’ємо по наших ворогах з безпрецедентною силою, але наголошую: це лише початок.
Наші вороги тільки почали платити ціну. Не буду розповідати, що буде далі. Але я вам кажу, що це лише початок.
Ми знищимо ХАМАС і переможемо. Це займе час, але ми закінчимо цю війну сильнішими, ніж будь-коли".
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- 10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
- 13 жовтня ізраїльська армія заявила, що в п’ятницю провела "локальні рейди" в Секторі Гази з метою зачистки території від потенційних терористів.