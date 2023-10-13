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Армія Ізраїля заявила, що провела рейди в секторі Гази  

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 21:30
Армія Ізраїля заявила, що провела рейди в секторі Гази  
Фото: Getty Images

Ізраїльська армія заявила, що в п’ятницю провела "локальні рейди" в секторі Гази з метою зачистки території від потенційних терористів.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила, що в сектор Газа заходили піхота і танки.

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Речник ізраїльського ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що бронетанкові і піхотні сили провели пошуки і "зірвали запуск протитанкових керованих ракет".

"Сили виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуках зниклих безвісти", - сказав Хагарі.

Передісторія:

Теми: Ізраїльвійна
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