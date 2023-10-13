Армія Ізраїля заявила, що провела рейди в секторі Гази
Ізраїльська армія заявила, що в п’ятницю провела "локальні рейди" в секторі Гази з метою зачистки території від потенційних терористів.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила, що в сектор Газа заходили піхота і танки.
Речник ізраїльського ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що бронетанкові і піхотні сили провели пошуки і "зірвали запуск протитанкових керованих ракет".
"Сили виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуках зниклих безвісти", - сказав Хагарі.
🔻 The past 24hrs:
The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.
Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages.
The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- 10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.