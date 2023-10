Армія Ізраїля заявила, що провела рейди в секторі Гази  

Ізраїльська армія заявила, що в п’ятницю провела "локальні рейди" в секторі Гази з метою зачистки території від потенційних терористів.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю заявила, що в сектор Газа заходили піхота і танки.

Речник ізраїльського ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що бронетанкові і піхотні сили провели пошуки і "зірвали запуск протитанкових керованих ракет".

"Сили виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуках зниклих безвісти", - сказав Хагарі.

🔻 The past 24hrs:



The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.



Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages.



The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7