Премьер-министр Израиля в обращении к нации: "Это только начало" 

После почти недели смертоносных авиаударов по Сектору Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в пятницу: "Это только начало".

Источник: The Times of Israel

Детали: В коротком заявлении к нации относительно войны с ХАМАС и для повышения морального духа Нетаньяху сказал: "Сегодня все знают, что мы боремся за родину, и мы боремся, как львы. Мы все объединены".

Реклама:

Он также отметил, что Израиль получает "огромную международную поддержку".

Прямая речь Нетаньяху: "Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которые не совершали еврейскому народу многие десятилетия.

Мы бьем по нашим врагам с беспрецедентной силой, но подчеркиваю: это только начало.

ВИДЕО ДНЯ

Наши враги только начали платить цену. Не буду рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало.

Мы уничтожим ХАМАС и победим. Это займет время, но мы закончим эту войну сильнее, чем когда-либо".

Предыстория: