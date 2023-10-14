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Премьер-министр Израиля в обращении к нации: "Это только начало" 

"Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 02:37
Премьер-министр Израиля в обращении к нации: Это только начало 
Биньямин Нетаньяху, фото CNN

После почти недели смертоносных авиаударов по Сектору Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в пятницу: "Это только начало".

Источник: The Times of Israel 

Детали: В коротком заявлении к нации относительно войны с ХАМАС и для повышения морального духа Нетаньяху сказал: "Сегодня все знают, что мы боремся за родину, и мы боремся, как львы. Мы все объединены".

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Он также отметил, что Израиль получает "огромную международную поддержку".

Прямая речь Нетаньяху: "Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которые не совершали еврейскому народу многие десятилетия.

Мы бьем по нашим врагам с беспрецедентной силой, но подчеркиваю: это только начало.

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Наши враги только начали платить цену. Не буду рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало.

Мы уничтожим ХАМАС и победим. Это займет время, но мы закончим эту войну сильнее, чем когда-либо".

Предыстория:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
  • Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
  • Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
  • 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.
  • 13 октября израильская армия заявила, что в пятницу провела "локальные рейды" в Секторе Газа с целью зачистки территории от потенциальных террористов.

Темы: Израиль
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