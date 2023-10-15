Китай заявив, що Ізраїль "вийшов за рамки самооборони" в Секторі Гази

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен припинити "колективне покарання народу Гази".

Джерело: Ван Ї у телефонній розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом, повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС КНР

Пряма мова: "Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони. Він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання народу Гази".

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Деталі: Він додав, що обидві сторони мають уникати дій, що ведуть до ескалації ситуації, та повинні якнайшвидше повернутися за стіл переговорів.

За словами Вана, Китай інтенсивно спілкується з Палестиною, Ізраїлем та всіма зацікавленими країнами, аби досягнути припинення вогню, забезпечити безпеку цивільного населення і якомога швидше відкрити гуманітарні коридори в Гази.

Головний дипломат Китаю наголосив на безальтернативності якнайшвидшого впровадження "рішення про дві держави" та заявив про готовність його країни співпрацювати з Саудівською Аравією й іншими арабськими країнами для підтримки "справедливої справи Палестини з відновлення її національних прав" і повернення палестинського питання "на правильний шлях створення двох держав".

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Про те, що спалах насилля в Секторі Гази спричинила безпрецедентна за масштабами й жорстокістю атака на ізраїльтян бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, головні дипломати Китаю і Саудівської Аравії, як випливає з повідомлення, навіть не згадували.

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