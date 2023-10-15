Китай заявив, що Ізраїль "вийшов за рамки самооборони" в Секторі Гази
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен припинити "колективне покарання народу Гази".
Джерело: Ван Ї у телефонній розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом, повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС КНР
Пряма мова: "Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони. Він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання народу Гази".
Деталі: Він додав, що обидві сторони мають уникати дій, що ведуть до ескалації ситуації, та повинні якнайшвидше повернутися за стіл переговорів.
За словами Вана, Китай інтенсивно спілкується з Палестиною, Ізраїлем та всіма зацікавленими країнами, аби досягнути припинення вогню, забезпечити безпеку цивільного населення і якомога швидше відкрити гуманітарні коридори в Гази.
Головний дипломат Китаю наголосив на безальтернативності якнайшвидшого впровадження "рішення про дві держави" та заявив про готовність його країни співпрацювати з Саудівською Аравією й іншими арабськими країнами для підтримки "справедливої справи Палестини з відновлення її національних прав" і повернення палестинського питання "на правильний шлях створення двох держав".
Про те, що спалах насилля в Секторі Гази спричинила безпрецедентна за масштабами й жорстокістю атака на ізраїльтян бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, головні дипломати Китаю і Саудівської Аравії, як випливає з повідомлення, навіть не згадували.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль. Внаслідок атаки загинули понад 1300 ізраїльтян.
- Ізраїль у відповідь почав наносити масовані удари по Сектору Гази та повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- 10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
- 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.
- 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".