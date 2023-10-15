Китай заявил, что Израиль "вышел за рамки самообороны" в Секторе Газы

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, и он должен прекратить "коллективное наказание народа Газы".

Источник: Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД КНР

Прямая речь: "Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Он должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание народа Газы".

Реклама:

Детали: Он добавил, что обе стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации ситуации, и должны как можно быстрее вернуться за стол переговоров.

По словам Вана, Китай интенсивно общается с Палестиной, Израилем и всеми заинтересованными странами, чтобы достичь прекращения огня, обеспечить безопасность гражданского населения и как можно скорее открыть гуманитарные коридоры в Газе.

Главный дипломат Китая отметил безальтернативность скорейшего внедрения "решения о двух государствах" и заявил о готовности его страны сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами для поддержки "справедливого дела Палестины по восстановлению ее национальных прав" и возвращения палестинского вопроса "на правильный путь создания двух государств".

ВИДЕО ДНЯ

О том, что вспышка насилия в Секторе Газы была вызвана беспрецедентной по масштабам и жестокости атакой на израильтян боевиков террористической группировки ХАМАС, главные дипломаты Китая и Саудовской Аравии, как следует из сообщения, даже не упоминали.

Предыстория: