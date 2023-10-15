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Китай заявил, что Израиль "вышел за рамки самообороны" в Секторе Газы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 19:03
Китай заявил, что Израиль вышел за рамки самообороны в Секторе Газы
Ван И, фото Getty Images

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, и он должен прекратить "коллективное наказание народа Газы".

Источник: Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД КНР

Прямая речь: "Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Он должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание народа Газы".

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Детали: Он добавил, что обе стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации ситуации, и должны как можно быстрее вернуться за стол переговоров.

По словам Вана, Китай интенсивно общается с Палестиной, Израилем и всеми заинтересованными странами, чтобы достичь прекращения огня, обеспечить безопасность гражданского населения и как можно скорее открыть гуманитарные коридоры в Газе.

Главный дипломат Китая отметил безальтернативность скорейшего внедрения "решения о двух государствах" и заявил о готовности его страны сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами для поддержки "справедливого дела Палестины по восстановлению ее национальных прав" и возвращения палестинского вопроса "на правильный путь создания двух государств".

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О том, что вспышка насилия в Секторе Газы была вызвана беспрецедентной по масштабам и жестокости атакой на израильтян боевиков террористической группировки ХАМАС, главные дипломаты Китая и Саудовской Аравии, как следует из сообщения, даже не упоминали.

Предыстория:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
  • Израиль в ответ начал наносить массированные удары по Сектору Газа и вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
  • 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газы.
  • 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг в течение 24 часов для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.
  • 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что осуществляет "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и завершает подготовку к "масштабной наземной операции".

Темы: КитайИзраильСектор Газа
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