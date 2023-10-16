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Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить путь к Палестинскому государству – Байден

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 октября 2023, 06:54
Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить путь к Палестинскому государству – Байден
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Штатов Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но нужно сохранить Палестинское государство.

Источник: Байден в интервью телеканалу CBS

Детали: На вопрос должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, Байден ответил: "Да, я считаю".

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При этом он добавил, что "должна существовать палестинская власть"

"Нужен путь к палестинскому государству", – сказал президент.

"Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США на протяжении десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – добавил он.

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"Сейчас это не произойдет, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАСа и Хезболлы", – отметил Байден.

По его мнению, после нападения ХАМАС Израиль должен был решительно отреагировать.

"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских, – сказал президент США и добавил: Я уверен – израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невинных гражданских лиц".

Напомним: По сообщению СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Байдена посетить Израиль.

Предыстория:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
  • Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
  • Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
  • 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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