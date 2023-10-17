Харківські слідчі завершили ідентифікацію тіл після удару по Грозі

Харківські слідчі закінчили ідентифікацію тіл загиблих після російського ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Загальна кількість загиблих не змінилася після ідентифікації тіл. Російський Іскандер М вбив 59 цивільних громадян. 5 постраждалих з пораненнями знаходяться в лікарні. Їхній стан стабільний.

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Близькі та знайомі загиблих станом на 17 жовтня забрали 49 тіл.

За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександра Кобилєва, слідчі та криміналісти з 5 жовтня цілодобово працювали над тим, щоб встановити усі обставини події.

Пряма мова Кобилєва: "Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та їх фрагментів, які на початковому етапі розслідування не були ідентифіковані. На теперішній час вони ідентифіковані та ми можемо передати їх родичам для поховання".

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