Харьковские следователи завершили идентификацию тел после удара по Грозе

Харьковские следователи закончили идентификацию тел погибших после российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Общее число погибших не изменилось после идентификации тел. Российский Искандер М убил 59 гражданских граждан. 5 пострадавших с ранениями находятся в больнице. Их состояние стабильное.

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Близкие и знакомые погибших по состоянию на 17 октября забрали 49 тел.

По словам заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александра Кобылева, следователи и криминалисты с 5 октября круглосуточно работали над тем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Прямая речь Кобылева: "Сегодня следователи работают в морге, где производится выдача тел и их фрагментов, которые на начальном этапе расследования не были идентифицированы. В настоящее время они идентифицированы и мы можем передать их родственникам для захоронения".

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