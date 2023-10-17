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Харьковские следователи завершили идентификацию тел после удара по Грозе

Татьяна ОлейникВторник, 17 октября 2023, 20:51
Харьковские следователи завершили идентификацию тел после удара по Грозе
фото - национальная полиция украины

Харьковские следователи закончили идентификацию тел погибших после российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Общее число погибших не изменилось после идентификации тел. Российский Искандер М убил 59 гражданских граждан. 5 пострадавших с ранениями находятся в больнице. Их состояние стабильное.

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Близкие и знакомые погибших по состоянию на 17 октября забрали 49 тел.

По словам заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александра Кобылева, следователи и криминалисты с 5 октября круглосуточно работали над тем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Прямая речь Кобылева: "Сегодня следователи работают в морге, где производится выдача тел и их фрагментов, которые на начальном этапе расследования не были идентифицированы. В настоящее время они идентифицированы и мы можем передать их родственникам для захоронения".

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Предыстория:

  • 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки за умершим военным.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар привел кто-то из местных жителей.
  • По состоянию на утро 6 октября было известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, за которым были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был бывшим демобилизованным военным – он погиб вместе с женой.
  • Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, однако там были только гражданские люди, отметили в прокуратуре Харьковской области.
  • Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста".

Темы: Харьковская областьжертвыракетный удар
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