Харьковские следователи завершили идентификацию тел после удара по Грозе
Харьковские следователи закончили идентификацию тел погибших после российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области.
Источник: сайт Нацполиции
Детали: Общее число погибших не изменилось после идентификации тел. Российский Искандер М убил 59 гражданских граждан. 5 пострадавших с ранениями находятся в больнице. Их состояние стабильное.
Близкие и знакомые погибших по состоянию на 17 октября забрали 49 тел.
По словам заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александра Кобылева, следователи и криминалисты с 5 октября круглосуточно работали над тем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Прямая речь Кобылева: "Сегодня следователи работают в морге, где производится выдача тел и их фрагментов, которые на начальном этапе расследования не были идентифицированы. В настоящее время они идентифицированы и мы можем передать их родственникам для захоронения".
Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки за умершим военным.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар привел кто-то из местных жителей.
- По состоянию на утро 6 октября было известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, за которым были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был бывшим демобилизованным военным – он погиб вместе с женой.
- Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, однако там были только гражданские люди, отметили в прокуратуре Харьковской области.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста".