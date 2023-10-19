Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
Близько 300 осіб було заарештовано поліцією Капітолію під час масштабної демонстрації в середу проти війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
Джерело: ABC News із посиланням на представника поліції Капітолію, Axios
Деталі: Як пише Axios, доступ до Капітолію США обмежений після арештів під час акції протесту проти припинення вогню в Газі.
ABC News повідомляє про близько 300 заарештованих.
За словами представника поліції, більшість осіб була заарештована за участь у демонстрації в Капітолії.
Сотні людей зібралися в середу в Капітолії та за його межами. Деякі з демонстрантів, організовані лівою єврейською групою, потім увійшли в офісну будівлю Кеннон-хаус через різні пропускні пункти і зібралися в ротонді, повідомив речник поліції.
Масштабна демонстрація відбулася після аналогічної події біля Білого дому на початку цього тижня, яка також призвела до десятків арештів.
За словами представника поліції, протестувальники, як і всі інші, можуть законно увійти до Капітолію і ризикують зіткнутися з юридичними проблемами лише тоді, коли починають створювати безлади.
Axios повідомляє, що десятки демонстрантів всередині Капітолію, які скандували "Припинити вогонь негайно", були заарештовані поліцією протягом дня.
Поліція Капітолію також оголосила, що перекриває дороги навколо будівлі, щоб забезпечити безпеку протестувальників на вулиці.
За словами джерел у правоохоронних органах, у середу на допомогу були викликані підрозділи поліції з прилеглих районів, включаючи столичну поліцію Вашингтона і офіцерів з Вірджинії.
За даними Axios, сотні протестувальників, пов'язаних з антиізраїльськими групами "Якщо не зараз" і "Єврейський голос за мир", зібралися в середу вдень як всередині, так і зовні офісної будівлі Кеннон-хаусу, щоб закликати до припинення вогню.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- 10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
- Президент Штатів Джо Байден заявив, що ХАМАС має бути знищений, але потрібно зберегти Палестинську державу.