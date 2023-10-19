Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
Около 300 человек были арестованы полицией Капитолия во время масштабной демонстрации в среду против войны между Израилем и ХАМАСом.
Источник: ABC News со ссылкой на представителя полиции Капитолия, Axios
Детали: Как пишет Axios, доступ в Капитолий США ограничен после арестов во время акции протеста против прекращения огня в Газе.
ABC News сообщает об около 300 арестованных.
По словам представителя полиции, большинство лиц было арестовано за участие в демонстрации в Капитолии.
Сотни людей собрались в среду в Капитолии и за его пределами. Некоторые из демонстрантов, организованные левой еврейской группой, затем вошли в офисное здание Кэннон-хаус через различные пропускные пункты и собрались в ротонде, сообщил представитель полиции.
Масштабная демонстрация состоялась после аналогичного события возле Белого дома в начале этой недели, которое также привело к десяткам арестов.
По словам представителя полиции, протестующие, как и все остальные, могут законно войти в Капитолий и рискуют столкнуться с юридическими проблемами только тогда, когда начинают создавать беспорядки.
Axios сообщает, что десятки демонстрантов внутри Капитолия, которые скандировали "Прекратить огонь немедленно", были арестованы полицией в течение дня.
Полиция Капитолия также объявила, что перекрывает дороги вокруг здания, чтобы обеспечить безопасность протестующих на улице.
По словам источников в правоохранительных органах, в среду на помощь были вызваны подразделения полиции из близлежащих районов, включая столичную полицию Вашингтона и офицеров из Вирджинии.
По данным Axios, сотни протестующих, связанных с антиизраильскими группами "Если не сейчас" и "Еврейский голос за мир", собрались в среду днем как внутри, так и снаружи офисного здания Кэннон-хауса, чтобы призвать к прекращению огня.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газы, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газы.
- 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газы.
- Президент Штатов Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но нужно сохранить Палестинское государство.