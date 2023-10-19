Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ

Около 300 человек были арестованы полицией Капитолия во время масштабной демонстрации в среду против войны между Израилем и ХАМАСом.

Источник: ABC News со ссылкой на представителя полиции Капитолия, Axios

Детали: Как пишет Axios, доступ в Капитолий США ограничен после арестов во время акции протеста против прекращения огня в Газе.

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ABC News сообщает об около 300 арестованных.

По словам представителя полиции, большинство лиц было арестовано за участие в демонстрации в Капитолии.

Сотни людей собрались в среду в Капитолии и за его пределами. Некоторые из демонстрантов, организованные левой еврейской группой, затем вошли в офисное здание Кэннон-хаус через различные пропускные пункты и собрались в ротонде, сообщил представитель полиции.

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Масштабная демонстрация состоялась после аналогичного события возле Белого дома в начале этой недели, которое также привело к десяткам арестов.

По словам представителя полиции, протестующие, как и все остальные, могут законно войти в Капитолий и рискуют столкнуться с юридическими проблемами только тогда, когда начинают создавать беспорядки.

Axios сообщает, что десятки демонстрантов внутри Капитолия, которые скандировали "Прекратить огонь немедленно", были арестованы полицией в течение дня.

Полиция Капитолия также объявила, что перекрывает дороги вокруг здания, чтобы обеспечить безопасность протестующих на улице.

По словам источников в правоохранительных органах, в среду на помощь были вызваны подразделения полиции из близлежащих районов, включая столичную полицию Вашингтона и офицеров из Вирджинии.

По данным Axios, сотни протестующих, связанных с антиизраильскими группами "Если не сейчас" и "Еврейский голос за мир", собрались в среду днем как внутри, так и снаружи офисного здания Кэннон-хауса, чтобы призвать к прекращению огня.

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