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Молодик на Харківщині допомагав росіянам мінувати дороги, здавав патріотів і грабував селян

Олена РощінаПонеділок, 2 жовтня 2023, 13:21
Молодик на Харківщині допомагав росіянам мінувати дороги, здавав патріотів і грабував селян
Колаборант росіян із села Макарове, фото СБУ

Правоохоронці викрили 29-річного жителя села Макарове Богодухівського району Харківської області, який під час окупації передавав росіянам інформацію про українських патріотів, грабував односельчан і допомагав окупантам облаштовувати мінні поля.

Джерело: Служба безпеки України, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними СБУ, поплічник російських загарбників був рецидивістом: раніше його засуджували за тяжкі злочини.

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Після захоплення села Макарове молодий чоловік добровільно став допомагати російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району.

Крім того, ворожий поплічник здавав загарбникам адреси проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців та учасників руху опору. Зокрема, він передавав окупантам відомості про учасників АТО/ООС, військових ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України. Росіяни викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

Підозрюваний збирав і передавав російським військовим продукти харчування і одяг, облаштовуючи їхній побут. Маючи підтримку окупантів, чоловік залякував мешканців села, обкрадав і грабував їх.

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Зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.

Після звільнення району поплічник агресора намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

Теми: колабораціяокупаціяХарківська областьвійна
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