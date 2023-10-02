У Польщі заявили, що їхній найбільший оборонний концерн не кликали на форум у Києві
В уряді Польщі кажуть, що найбільший польський державний оборонний концерн не отримав запрошення на форум оборонних індустрій, що проходив у Києві минулого тижня, тоді як українська сторона стверджує протилежне.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Польський міністр держактивів Яцек Сасін в ефірі Radio ZET заявив із приводу Форуму оборонних індустрій у Києві, що Polska Grupa Zbrojeniowa "не отримала запрошення як компанія".
Пряма мова Сасіна: "Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов’язано з поточними політичними інтересами української влади, яка вважає, що поки у Польщі йде (виборча) кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грає роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд – який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі… І це буде мати погані наслідки для України".
Цьому передувало: Посол України у Польщі Василь Зварич у спілкуванні з польськими ЗМІ заявив, що Польща отримала запрошення на форум однією з перших.
Форум оборонних індустрій проходив у Києві 29 вересня. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.
Глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому.