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У Польщі заявили, що їхній найбільший оборонний концерн не кликали на форум у Києві

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 14:55
У Польщі заявили, що їхній найбільший оборонний концерн не кликали на форум у Києві
ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ОБОРОННИХ ІНДУСТРІЙ У КИЄВІ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

В уряді Польщі кажуть, що найбільший польський державний оборонний концерн не отримав запрошення на форум оборонних індустрій, що проходив у Києві минулого тижня, тоді як українська сторона стверджує протилежне.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Польський міністр держактивів Яцек Сасін в ефірі Radio ZET заявив із приводу Форуму оборонних індустрій у Києві, що Polska Grupa Zbrojeniowa "не отримала запрошення як компанія".

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Пряма мова Сасіна: "Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов’язано з поточними політичними інтересами української влади, яка вважає, що поки у Польщі йде (виборча) кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грає роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд – який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі… І це буде мати погані наслідки для України".

Цьому передувало: Посол України у Польщі Василь Зварич у спілкуванні з польськими ЗМІ заявив, що Польща отримала запрошення на форум однією з перших. 

Форум оборонних індустрій проходив у Києві 29 вересня. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій

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Теми: Польщазброяміжнародні відносини
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