Росіяни скинули на Куп'янськ авіабомбу і завдали повторного удару: є потерпілі
Понеділок, 2 жовтня 2023, 17:03
Окупанти у понеділок 2 жовтня завдають ударів по місту Куп’янськ на Харківщині, є потерпілі.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, прокуратура Харківщини
Деталі: О 14.58 Синєгубов повідомив, що армія РФ скинула на місто керовану авіабомбу.
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Було пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення.
Внаслідок повторного удару, за попередньою інформацією, постраждала цивільна жінка, її госпіталізували до медичної установи, зазначив Синєгубов.
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Оновлено: За даними прокуратури, внаслідок російського обстрілу Куп‘янська травмовано двох мирних жителів.