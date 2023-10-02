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Росіяни скинули на Куп'янськ авіабомбу і завдали повторного удару: є потерпілі

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 17:03
Росіяни скинули на Куп'янськ авіабомбу і завдали повторного удару: є потерпілі
фото з ТГ Синєгубова

Окупанти у понеділок 2 жовтня завдають ударів по місту Куп’янськ на Харківщині, є потерпілі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, прокуратура Харківщини

Деталі: О 14.58 Синєгубов повідомив, що армія РФ скинула на місто керовану авіабомбу. 

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Було пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення.

 
фото з тг синєгубова

Внаслідок повторного удару, за попередньою інформацією, постраждала цивільна жінка, її госпіталізували до медичної установи, зазначив Синєгубов.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань, додав очільник ОВА.

Оновлено: За даними прокуратури, внаслідок російського обстрілу Куп‘янська травмовано двох мирних жителів.

Теми: Харківська областьвійна
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