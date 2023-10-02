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Росіяни обстріляли Донеччину: серед поранених – 83-річна місцева жителька

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 18:25
Росіяни обстріляли Донеччину: серед поранених – 83-річна місцева жителька
наслідки російських обстрілів Донеччини. ілюстративне фото ОВА

Окупанти з артилерії поранили 4 цивільних на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 2 жовтня окупанти, ймовірно з артилерії, обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах.

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Близько 07:00 армія РФ атакувала сільськогосподарське підприємство у с. Новоукраїнка Вуглегірської громади, внаслідок чого зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, об 11:10 війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по с. Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею.

Теми: Донецька областьвійна
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