Удар по аеродрому в Бердянську знизить можливості Росії на фронті – розвідка Британії
Британська розвідка вважає, що втрата Росією бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування Україною ATACMS по аеродрому в окупованому Бердянську помітно вплине на спроможності російських сил на цій ділянці фронту.
Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 20 жовтня, який цитує "Європейська правда"
Деталі: Розвідка нагадує, що 17 жовтня внаслідок ударів по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені "декілька" гелікоптерів і систем ППО.
"Хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, що були знищені 9 військових гелікоптерів РФ у Бердянську і п’ять – у Луганську. Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS", – зазначають в огляді.
Аналітики пишуть, що й досі участь авіації з фіксованим крилом у повітряній підтримці сил РФ була дуже незначною і російська оборона все більше покладалася на гелікоптери.
Аеродром у Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту і для логістики, і для спроможностей наступу та оборони.
"Якщо це (втрати) підтвердяться, дуже ймовірно, що вони вплинуть на спроможність Росії вести оборону і подальші наступальні операції на цій ділянці фронту. А з огляду на поточне навантаження на російський оборонпром, якщо втрати підтвердяться, замінити будь-який апарат у близькій та середньостроковій перспективі буде складно", – зазначає розвідка.
На думку аналітиків, це також означає ще більші навантаження на ті апарати і пілотів російської армії, які у неї залишаються, тоді як люди й апарати майже точно виснажені/зношені інтенсивними польотами.
"Є реалістична можливість, що цей удар вчергове змусить Росію перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки", – додає розвідка.
Передісторія:
- У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS. Західні ЗМІ писали, що США передали їх Києву таємно.
- Генштаб спершу повідомив, що уражено 2 вертольоти, склад боєприпасів та артилерійський засіб. Сили спецоперацій повідомили згодом, що було уражено 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Генштаб ЗСУ потім уточнив, що було уражено 6 гелікоптерів.
- На супутникових фото за 18 жовтня були помітні місця ураження на аеродромі під окупованим Бердянськом.
- Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.