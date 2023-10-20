Удар по аеродрому в Бердянську знизить можливості Росії на фронті – розвідка Британії

Британська розвідка вважає, що втрата Росією бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування Україною ATACMS по аеродрому в окупованому Бердянську помітно вплине на спроможності російських сил на цій ділянці фронту.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 20 жовтня, який цитує "Європейська правда"

Деталі: Розвідка нагадує, що 17 жовтня внаслідок ударів по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені "декілька" гелікоптерів і систем ППО.

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"Хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, що були знищені 9 військових гелікоптерів РФ у Бердянську і п’ять – у Луганську. Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS", – зазначають в огляді.

Аналітики пишуть, що й досі участь авіації з фіксованим крилом у повітряній підтримці сил РФ була дуже незначною і російська оборона все більше покладалася на гелікоптери.

Аеродром у Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту і для логістики, і для спроможностей наступу та оборони.

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"Якщо це (втрати) підтвердяться, дуже ймовірно, що вони вплинуть на спроможність Росії вести оборону і подальші наступальні операції на цій ділянці фронту. А з огляду на поточне навантаження на російський оборонпром, якщо втрати підтвердяться, замінити будь-який апарат у близькій та середньостроковій перспективі буде складно", – зазначає розвідка.

На думку аналітиків, це також означає ще більші навантаження на ті апарати і пілотів російської армії, які у неї залишаються, тоді як люди й апарати майже точно виснажені/зношені інтенсивними польотами.

"Є реалістична можливість, що цей удар вчергове змусить Росію перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки", – додає розвідка.

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