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Удар по аеродрому в Бердянську знизить можливості Росії на фронті – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 09:58
Удар по аеродрому в Бердянську знизить можливості Росії на фронті – розвідка Британії
Аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ, супутникові фото Planet Labs зі "Схем" Радіо Свобода

Британська розвідка вважає, що втрата Росією бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування Україною ATACMS по аеродрому в окупованому Бердянську помітно вплине на спроможності російських сил на цій ділянці фронту. 

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 20 жовтня, який цитує "Європейська правда"

Деталі: Розвідка нагадує, що 17 жовтня внаслідок ударів по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені "декілька" гелікоптерів і систем ППО. 

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"Хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, що були знищені 9 військових гелікоптерів РФ у Бердянську і п’ять – у Луганську. Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS", – зазначають в огляді. 

Аналітики пишуть, що й досі участь авіації з фіксованим крилом у повітряній підтримці сил РФ була дуже незначною і російська оборона все більше покладалася на гелікоптери. 

Аеродром у Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту і для логістики, і для спроможностей наступу та оборони. 

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"Якщо це (втрати) підтвердяться, дуже ймовірно, що вони вплинуть на спроможність Росії вести оборону і подальші наступальні операції на цій ділянці фронту. А з огляду на поточне навантаження на російський оборонпром, якщо втрати підтвердяться, замінити будь-який апарат у близькій та середньостроковій перспективі буде складно", – зазначає розвідка. 

На думку аналітиків, це також означає ще більші навантаження на ті апарати і пілотів російської армії, які у неї залишаються, тоді як люди й апарати майже точно виснажені/зношені інтенсивними польотами.

"Є реалістична можливість, що цей удар вчергове змусить Росію перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки", – додає розвідка.

Передісторія: 

Теми: БердянськATACMSРосіярозвідка
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