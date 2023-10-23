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Удар по "Новій пошті" на Харківщині: в ОВА розповіли про стан поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 11:33
Удар по Новій пошті на Харківщині: в ОВА розповіли про стан поранених
наслідки удару РФ по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня 2023 року

В медичних закладах Харківської області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня, наразі в лікарнях перебувають 16 людей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Зазначається, що всі поранені – чоловіки від 19 до 48 років.

7 постраждалих перебувають у важкому стані, 5 із них – у реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості.

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Усім надається необхідна медична допомога, зазначає місцева влада.

Передісторія:

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Теми: Харківська областьвійна
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