Удар по "Новій пошті" на Харківщині: в ОВА розповіли про стан поранених
Понеділок, 23 жовтня 2023, 11:33
В медичних закладах Харківської області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня, наразі в лікарнях перебувають 16 людей.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Зазначається, що всі поранені – чоловіки від 19 до 48 років.
7 постраждалих перебувають у важкому стані, 5 із них – у реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості.
Реклама:
Усім надається необхідна медична допомога, зазначає місцева влада.
Передісторія:
- Ввечері 21 жовтня російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
- Внаслідок удару загинуло 6 осіб, усі - працівники "Нової пошти".
- У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди до вибуху.
- За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
ВІДЕО ДНЯ