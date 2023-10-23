Удар по "Новій пошті" на Харківщині: в ОВА розповіли про стан поранених

В медичних закладах Харківської області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня, наразі в лікарнях перебувають 16 людей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Зазначається, що всі поранені – чоловіки від 19 до 48 років.



7 постраждалих перебувають у важкому стані, 5 із них – у реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень.



9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості.

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Усім надається необхідна медична допомога, зазначає місцева влада.

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