Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по "Новій пошті" на Харківщині: в ОВА розповіли про стан поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 11:33
Удар по Новій пошті на Харківщині: в ОВА розповіли про стан поранених
наслідки удару РФ по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня 2023 року

В медичних закладах Харківської області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня, наразі в лікарнях перебувають 16 людей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Зазначається, що всі поранені – чоловіки від 19 до 48 років.

7 постраждалих перебувають у важкому стані, 5 із них – у реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості.

Реклама:

Усім надається необхідна медична допомога, зазначає місцева влада.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Харківська область
"Нова пошта" оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників
Удар по терміналу "Нової пошти": експерти ідентифікували всіх загиблих
Удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: зросла кількість постраждалих
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: