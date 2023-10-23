Удар по "Новой почте" на Харьковщине: в ОВА рассказали о состоянии раненых

последствия удара РФ по терминалу "Новой почты" 21 октября 2023 года

В медицинских учреждениях Харьковской области продолжают оказывать помощь пострадавшим от российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября, сейчас в больницах находятся 16 человек.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Отмечается, что все раненые - мужчины от 19 до 48 лет.

Реклама:

7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 из них - в реанимации. Состояние 2-х раненых остается крайне тяжелым, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

9 человек имеют повреждения легкой и средней степени тяжести.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: