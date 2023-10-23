Удар по "Новой почте" на Харьковщине: в ОВА рассказали о состоянии раненых
Понедельник, 23 октября 2023, 11:33
В медицинских учреждениях Харьковской области продолжают оказывать помощь пострадавшим от российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября, сейчас в больницах находятся 16 человек.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: Отмечается, что все раненые - мужчины от 19 до 48 лет.
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7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 из них - в реанимации. Состояние 2-х раненых остается крайне тяжелым, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
9 человек имеют повреждения легкой и средней степени тяжести.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.
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Предыстория:
- Вечером 21 октября российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области.
- Вследствие удара погибло 6 человек, все - работники "Новой почты".
- У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунды до взрыва.
- По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.