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Удар по "Новой почте" на Харьковщине: в ОВА рассказали о состоянии раненых

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 11:33
Удар по Новой почте на Харьковщине: в ОВА рассказали о состоянии раненых
последствия удара РФ по терминалу "Новой почты" 21 октября 2023 года

В медицинских учреждениях Харьковской области продолжают оказывать помощь пострадавшим от российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября, сейчас в больницах находятся 16 человек.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Отмечается, что все раненые - мужчины от 19 до 48 лет.

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7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 5 из них - в реанимации. Состояние 2-х раненых остается крайне тяжелым, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

9 человек имеют повреждения легкой и средней степени тяжести.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают местные власти.

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Темы: Харьковская областьвойна
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