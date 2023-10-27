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Ізраїль розширює територію наземних операцій в Секторі Гази – ЦАХАЛ

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 жовтня 2023, 20:35
Ізраїль розширює територію наземних операцій в Секторі Гази – ЦАХАЛ
фото: getty images

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" ввечері 27 жовтня і посилять повітряні удари в секторі Гази. 

Джерело: Times of Israel

Пряма мова: "За останні години ми збільшили кількість атак у Газі. Повітряні сили широко атакують підземні цілі та інфраструктуру терористів.

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У продовження наступальної діяльності, яку ми проводили останніми днями, сьогодні ввечері наземні сили розширюють наземну активність.

ЦАХАЛ потужно працює в усіх вимірах для досягнення цілей війни".

Деталі: Хагарі наголосив, що повітряні атаки були спрямовані на тунелі ХАМАС та інші цілі.

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Зазначається, що протягом останніх двох днів піхота і танки ЦАХАЛу проводили обмежені рейди в Сектор Гази.

Хагарі додав, що ЦАХАЛ продовжить наносити удари по Газі і прилеглим районам на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь сектора.

Передісторія: 

  • Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
  • 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.
  • The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази, яка планувалась на вихідні, через погодні умови.
  • 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
  • 19 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать  анклав зсередини".

Теми: ІзраїльСектор ГазиХАМАСвійна
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