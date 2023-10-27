Ізраїль розширює територію наземних операцій в Секторі Гази – ЦАХАЛ

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" ввечері 27 жовтня і посилять повітряні удари в секторі Гази.

Джерело: Times of Israel

Пряма мова: "За останні години ми збільшили кількість атак у Газі. Повітряні сили широко атакують підземні цілі та інфраструктуру терористів.

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У продовження наступальної діяльності, яку ми проводили останніми днями, сьогодні ввечері наземні сили розширюють наземну активність.

ЦАХАЛ потужно працює в усіх вимірах для досягнення цілей війни".

Деталі: Хагарі наголосив, що повітряні атаки були спрямовані на тунелі ХАМАС та інші цілі.

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בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת קרקע ותשתיות טרור, באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב.

צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 27, 2023

Зазначається, що протягом останніх двох днів піхота і танки ЦАХАЛу проводили обмежені рейди в Сектор Гази.

Хагарі додав, що ЦАХАЛ продовжить наносити удари по Газі і прилеглим районам на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь сектора.

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