Ізраїль розширює територію наземних операцій в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" ввечері 27 жовтня і посилять повітряні удари в секторі Гази.
Джерело: Times of Israel
Пряма мова: "За останні години ми збільшили кількість атак у Газі. Повітряні сили широко атакують підземні цілі та інфраструктуру терористів.
У продовження наступальної діяльності, яку ми проводили останніми днями, сьогодні ввечері наземні сили розширюють наземну активність.
ЦАХАЛ потужно працює в усіх вимірах для досягнення цілей війни".
Деталі: Хагарі наголосив, що повітряні атаки були спрямовані на тунелі ХАМАС та інші цілі.
בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת קרקע ותשתיות טרור, באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 27, 2023
צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה.
Зазначається, що протягом останніх двох днів піхота і танки ЦАХАЛу проводили обмежені рейди в Сектор Гази.
Хагарі додав, що ЦАХАЛ продовжить наносити удари по Газі і прилеглим районам на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь сектора.
Передісторія:
- Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
- 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.
- The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази, яка планувалась на вихідні, через погодні умови.
- 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
- 19 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать анклав зсередини".