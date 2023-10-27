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Израиль расширяет территорию наземных операций в Секторе Газа – ЦАХАЛ

Алена МазуренкоПятница, 27 октября 2023, 20:35
Израиль расширяет территорию наземных операций в Секторе Газа – ЦАХАЛ
фото: getty images

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные войска "расширяют свои наземные операции" вечером 27 октября и усилят воздушные удары в секторе Газа.

Источник: Times of Israel

Прямая речь: "За последние часы мы увеличили количество атак в Газе. Воздушные силы широко атакуют подземные цели и инфраструктуру террористов.

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В продолжение наступательной деятельности, которую мы проводили в последние дни, сегодня вечером наземные силы расширяют наземную активность.

ЦАХАЛ мощно работает во всех измерениях для достижения целей войны".

Детали: Хагари подчеркнул, что воздушные атаки были направлены на туннели ХАМАС и другие цели.

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Отмечается, что в течение последних двух дней пехота и танки ЦАХАЛа проводили ограниченные рейды в Сектор Газа.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Газе и прилегающим районам на севере Газы, и вновь призывает палестинцев эвакуироваться на юг сектора.

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Темы: ИзраильСектор ГазаХАМАСвойна
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