Израиль расширяет территорию наземных операций в Секторе Газа – ЦАХАЛ
Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные войска "расширяют свои наземные операции" вечером 27 октября и усилят воздушные удары в секторе Газа.
Источник: Times of Israel
Прямая речь: "За последние часы мы увеличили количество атак в Газе. Воздушные силы широко атакуют подземные цели и инфраструктуру террористов.
В продолжение наступательной деятельности, которую мы проводили в последние дни, сегодня вечером наземные силы расширяют наземную активность.
ЦАХАЛ мощно работает во всех измерениях для достижения целей войны".
Детали: Хагари подчеркнул, что воздушные атаки были направлены на туннели ХАМАС и другие цели.
בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת קרקע ותשתיות טרור, באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 27, 2023
צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה.
Отмечается, что в течение последних двух дней пехота и танки ЦАХАЛа проводили ограниченные рейды в Сектор Газа.
Хагари добавил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Газе и прилегающим районам на севере Газы, и вновь призывает палестинцев эвакуироваться на юг сектора.
Предыстория:
- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца.
- The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа, которая планировалась на выходные, из-за погодных условий.
- 14 октября Армия обороны Израиля заявила, что завершает подготовку к "масштабной наземной операции".
- 19 октября Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "скоро увидят анклав изнутри".