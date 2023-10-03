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На окупованих територіях встановлюють вежі мобільного зв’язку для прослуховування розмов – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 05:10
На окупованих територіях встановлюють вежі мобільного зв’язку для прослуховування розмов – ЦНС
Ілюстративне фото Pixabay

Росіяни встановлюють камери спостереження та нові вежі мобільного зв’язку, які прослуховуються. Такі вежі з’явилися в Мелітополі та Бердянську.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Окрім цього, фіксується посилення радіоелектронної боротьби. 

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Таким чином окупаційні адміністрації та війська ворога намагаються ускладнити процес передачі інформації для місцевих партизан. 

Місцеве підпілля систематично інформує Сили оборони про пересування та розміщення сил та засобів росіян на тимчасово окупованих територіях. Інформація від підпілля допомагає завдавати ударів по ворогу.

Теми: окупаціямобільний зв'язок
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