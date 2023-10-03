Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині росіяни вбили цивільну жінку, яка опиралася пограбуванню

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 06:11
На Херсонщині росіяни вбили цивільну жінку, яка опиралася пограбуванню
Російські військові, фото Getty Images

Росіяни на окупованих територіях Херсонщини мародерять і викрадають автомобілі цивільних. Якщо люди намагаються відстояти своє майно – російські військові відкривають по них вогонь: днями вони вбили жінку в селі Ольгино. 

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС зазначили, що серед окупантів панують панічні настрої через успішні дії Сил оборони. 

Реклама:

Серед рядового складу РФ все частіше обговорюються плани щодо втечі із тимчасово зайнятих населених пунктів. 

Тому на фіксується все більше випадків мародерства і викрадення автомобілів: зокрема в Чаплинці, Залізному Порту, Малих Копанях та інших містах й селах.

Центр національного спротиву отримав списки  російських військових, які мародерять.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині підірвався і загинув найманий працівник, який перетворив трактор на розміновувач
Вночі росіяни кілька разів обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра
4 дрони збили на Криворіжжі і Херсонщині, але є і влучання − Гуменюк
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: