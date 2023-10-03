На Херсонщині росіяни вбили цивільну жінку, яка опиралася пограбуванню

Росіяни на окупованих територіях Херсонщини мародерять і викрадають автомобілі цивільних. Якщо люди намагаються відстояти своє майно – російські військові відкривають по них вогонь: днями вони вбили жінку в селі Ольгино.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС зазначили, що серед окупантів панують панічні настрої через успішні дії Сил оборони.

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Серед рядового складу РФ все частіше обговорюються плани щодо втечі із тимчасово зайнятих населених пунктів.

Тому на фіксується все більше випадків мародерства і викрадення автомобілів: зокрема в Чаплинці, Залізному Порту, Малих Копанях та інших містах й селах.

Центр національного спротиву отримав списки російських військових, які мародерять.